Шахтар попрощався з Коваленком

У Шахтарі прокоментували перехід Віктора Коваленка в Аталанту

Шахтар оголосив про перехід півзахисника Віктора Коваленка в Аталанту.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Важливо: Коваленко став гравцем Аталанти

"Шахтар дякує Вікторові Коваленку за проведені роки в клубі, самовіддачу, яскраві матчі, результативні передачі та забиті голи. Зичимо успіху на новому етапі кар’єри!", - йдеться в повідомленні.

Коваленко дебютував у першій команді Шахтаря в сезоні-2014/15, а від наступного став грати регулярно. Загалом за "гірників" Віктор провів в усіх турнірах рівно 200 офіційних матчів і забив 32 м’ячі (входить до ТОП-50 бомбардирів в історії клубу). Разом з Шахтарем він став володарем 10 трофеїв: по 4 рази вигравав чемпіонат і Кубок, двічі – Суперкубок України.

Нагадаємо, Коваленко визначився з ігровим номером в Аталанті.