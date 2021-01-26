Суркіс: Якби Блохін міг себе поцілувати, то зробив би це

Президент Динамо Ігор Суркіс зізнався, що для нього Олег Блохін є кумиром юності.

Про це розповів сам власник київського клубу

"Він - кумир юності. Забивав такі м'ячі. Він для мене таким, напевно, і залишиться. Але у нього такий характер. Він якби міг себе поцілувати, він би поцілував. Є такий вислів: "Сам би себе поцілував в одне місце". Так ось, Олег Блохін - такий же. Але я до нього ставлюся з величезною повагою", - розповів Суркіс.