Луческу обговорить з Суркісом трансфери Динамо

Мірча Луческу зустрінеться з президентом Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу повинен провести зустріч з президентом клубу Ігорем Суркісом.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"Сьогодні запланована зустріч президента клубу з його головним тренером. Основне питання Луческу до Суркіса-молодшого гранично просте - де обіцяні трансфери?", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що нещодавно у команду повернувся Сідклей і Мохаммед Кадірі, які були в оренді. Нових трансферів наразі не було.

Нагадаємо, визначились суперники Динамо на зборах у Туреччині.