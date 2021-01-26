Луческу обговорить з Суркісом трансфери Динамо

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу повинен провести зустріч з президентом клубу Ігорем Суркісом.
Про це повідомляє Динамо Київ Inside.
"Сьогодні запланована зустріч президента клубу з його головним тренером. Основне питання Луческу до Суркіса-молодшого гранично просте - де обіцяні трансфери?", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що нещодавно у команду повернувся Сідклей і Мохаммед Кадірі, які були в оренді. Нових трансферів наразі не було.
Нагадаємо, визначились суперники Динамо на зборах у Туреччині.