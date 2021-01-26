Визначились суперники Динамо на зборах у Туреччині

Динамо у Туреччині зіграє п'ять спарингів

У п'ятницю 29 січня, Динамо вирушить на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Динамо у Туреччині запланувало п'ять контрольних матчів.

Суперники киян:

30.01, 16:00 - Лудогорець (Разград, Болгарія)

1.02, 16:00 - Динамо (Тбілісі, Грузія)

4.02, 16:00 - ЦСКА 1948 (Софія, Болгарія)

7.02, 16:00 - Шкендія (Тетово, Північна Македонія)

8.02, 10:00 - БАТЕ (Борисов, Білорусь)

Нагадаємо, Луческу заблокував трансфер португальця у Динамо.