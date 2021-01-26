Визначились суперники Динамо на зборах у Туреччині

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
У п'ятницю 29 січня, Динамо вирушить на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Динамо у Туреччині запланувало п'ять контрольних матчів.
Суперники киян:
30.01, 16:00 - Лудогорець (Разград, Болгарія)
1.02, 16:00 - Динамо (Тбілісі, Грузія)
4.02, 16:00 - ЦСКА 1948 (Софія, Болгарія)
7.02, 16:00 - Шкендія (Тетово, Північна Македонія)
8.02, 10:00 - БАТЕ (Борисов, Білорусь)
Нагадаємо, Луческу заблокував трансфер португальця у Динамо.