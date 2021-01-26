Зоря не змогла переграти македонський клуб

Джерело - Чемпіон.

Зоря на зборах у Туреччині зіграла контрольний матч з македонською Шкендією.

Матч завершився внічию - 1:1.

Товариський матч

26 січня

Зоря - Шкендія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Дорієв, 1:1 - 28 Хомченовський

Зоря: Нікола Васіль, Віталій Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитро Іванісеня (Артем Мільченко, 88), Денис Фаворов, Єгор Назарина (Максим Казаков, 88), Владислав Ємець (Андрейс Циганікс, 30), Владислав Кочергін (Сергій Демченко, 88), Дмитро Хомченовський (Максим Луньов, 70), Владислав Кабаєв (Данило Алефіренко, 75), Аллах'яр Сайядманеш (Олександр Гладкий, 61).

Нагадаємо, Зоря зареєструвала в УАФ попередній контракт з Шахабом.