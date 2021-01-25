Гвардіола відреагував на звільнення Лемпарда

Колишній головний тренер Челсі Френк Лемпард не зміг показати результат з командою.

Про це розповів наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Молоді чи старі менеджери – тут всім потрібно перемогти. Люди говорять про проєкти та ідеї, але їх не існує. Ви повинні перемагати. Якщо ні – вас звільнять. Звичайно, я поважаю рішення Челсі, але міцно обіймаю Френка. Сподіваюся, я побачу його найближчим часом. Коли локдаун закінчиться, можемо піти до ресторану, щоб побачитися знову.

Його призначили в таку команду, як Челсі, після гарної роботи, яку він виконав у Дербі. Такі люди цього заслуговують. Але ми залежимо від результатів, а не від того, як граємо. Не від філософії, подібних речей чи проєкти. Ви повинні отримувати результати. Якщо ви цього не зробите, вас замінить інший менеджер", – розповів Гвардіола.