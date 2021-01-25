Абрамович пояснив звільнення Лемпарда

Власник Челсі Роман Абрамович пояснив рішення про звільнення головного тренера команди Френка Лемпарда.

Про це розповів сам власник.

"Це було дуже важке рішення для клубу, не в останню чергу тому, що у мене чудові стосунки з Френком, і я дуже його поважаю.

Він дуже порядна людина і володіє високою трудовою етикою. Однак в нинішніх умовах ми вважаємо, що краще за все змінити головного тренера.

Від імені всіх членів клубу, правління і особисто від мене хотів би подякувати Френка за його роботу в якості головного тренера і побажати йому всіляких успіхів в майбутньому. Він - важлива ікона цього великого клубу, і його статус тут залишається незмінним. На Стемфорд Бридж його завжди будуть тепло вітати", - розповів Абрамович.