Челсі оголосив про відставку Лемпарда

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард покинув свій пост.
Про це повідомляє пресслужба "аристократів".
"Це було дуже важке рішення... Ми вдячні Френку за те, чого він домігся свого часу на посаді головного тренера клубу. Однак останні результати і виступи не виправдали наших очікувань", - йдеться у повідомленні.
Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021
Напередодні Челсі переграв Лутон у 1/16 фіналу Кубку Англії.