Челсі оголосив про відставку Лемпарда

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард покинув свій пост.

Про це повідомляє пресслужба "аристократів".

"Це було дуже важке рішення... Ми вдячні Френку за те, чого він домігся свого часу на посаді головного тренера клубу. Однак останні результати і виступи не виправдали наших очікувань", - йдеться у повідомленні.