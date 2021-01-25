 Челсі оголосив про відставку Лемпарда | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:52 1420
Рома готова купити Яремчука за 12 млн євро
Сьогодні 13:51 864
Челсі оголосив про відставку Лемпарда
Сьогодні 13:40 679
Natus Vincere здолали Astralis та виграли Blast Premier
Сьогодні 08:05 428
Navi здолали Vitality та вийшли до фіналу Blast Premier
Вчора 22:23 418
Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Ліверпуля та вийшов до 1/8 Кубку Англії
Вчора 20:54 751
Бо виграв мас-старт у Антгольці, Дудченко - 25-й
Вчора 16:49 1322
Збірна України фінішувала восьмою у жіночій естафеті на Кубку світу
Вчора 14:55 1947
Кубок світу-2020/21: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 11:02 12686
Ястремська пропустить Australian Open
Вчора 08:24 2171
Блоги
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:36 272
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:05 929
УХЛ провела Тренування із зіркою під відкритим небом
УХЛ провела Тренування із зіркою під відкритим небом Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:24 153
Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду
Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:45 2059 2
Шахов забив своєму колишньому клубу у чемпіонаті Греції
Шахов забив своєму колишньому клубу у чемпіонаті Греції Valeriy Ruchka
Вчора 21:46 479
Американка зі зламаним носом і розбитими колінами виграла гонку Bandera 100K
Американка зі зламаним носом і розбитими колінами виграла гонку Bandera 100K Valeriy Ruchka
23.01.2021 16:16 1307
День в історії. Українська битва за шахову корону в Москві
День в історії. Українська битва за шахову корону в Москві Valeriy Ruchka
23.01.2021 12:03 1723
Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов
Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов Андрій Твердохліб
22.01.2021 21:11 856
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди Андрій Твердохліб
22.01.2021 19:31 1737
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео Андрій Твердохліб
22.01.2021 17:01 1660
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:28 Футбол Абрамович пояснив звільнення Лемпарда 210
16:12 Футбол Капітан Динамо U-21 перейшов у Десну 219
15:52 Футбол Атлетіко - Валенсія 3:1. Огляд матчу 173
15:40 Футбол Тухель може замінити Лемпарда в Челсі 461
15:36 Блог Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу 286
15:25 Футбол Олімпік може орендувати вінгера Сочі Бахтиярова 268
15:09 Біатлон Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн 43056
15:08 Футбол Марсель хоче призначити тренером Вальверде 252
15:05 Блог Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація 959
14:53 Бокс Гарсія може провести поєдинок з Пакьяо 244
14:39 Футбол Бенітес може замінити Гаттузо в Наполі 569
14:25 Футбол Шальке - Баварія 0:4. Огляд матчу 208
14:24 Блог УХЛ провела Тренування із зіркою під відкритим небом 155
14:07 Футбол Климовський: Бачу Яя Туре лише тренером 294
13:51 Футбол Рома готова купити Яремчука за 12 млн євро 864
13:40 Футбол Челсі оголосив про відставку Лемпарда 679
13:25 Бокс Вибиремо місце бою Ф'юрі - Джошуа, після того як підпишемо документи, - Арум 302
13:07 Кіберспорт Azov Wolves у напруженій боротьбі перемогли Budivelnyk Gaming 227
12:51 Футбол Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 3:2. Огляд матчу 463
12:39 Футбол Шапаренко: Вдячний Луческу, що бачить в мені гравця, який потрібен команді 452
12:25 Футбол Евертон розгромив Шеффілд Венсдей у 1/16 Кубку Англії 309
12:04 Кіберспорт Odessa Gaming здолала Lviv Boars у чемпіонаті України 260
11:52 Кіберспорт Українець S1mple став найкращим гравцем Blast Premier 392
11:39 Футбол Парма - Сампдорія 0:2. Огляд матчу 305
11:24 Футбол Сельта розписала мирову з Ейбаром у 20 турі Ла-Ліги 257

Челсі оголосив про відставку Лемпарда

Сьогодні 13:40 679 0
Напередодні Челсі переграв Лутон у 1/16 фіналу Кубку Англії
Челсі оголосив про відставку Лемпарда
#Челсі, #Лемпард

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард покинув свій пост.

Про це повідомляє пресслужба "аристократів".

"Це було дуже важке рішення... Ми вдячні Френку за те, чого він домігся свого часу на посаді головного тренера клубу. Однак останні результати і виступи не виправдали наших очікувань", - йдеться у повідомленні.

Напередодні Челсі переграв Лутон у 1/16 фіналу Кубку Англії.

Коментарі ()