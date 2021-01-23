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Вербич пропустить 2-3 тижні через травму

Вчора 23:25 199 0
Також, через пошкодження вибув Белуце
Вербич пропустить 2-3 тижні через травму
#Вербич, #Белуце

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Беньямін Вербич та Тудор Белуце отримали пошкодження на передсезонних зборах київського Динамо.

Про це заявив лікар киян Андрій Шморгун.

"Беньяміну Вербичу зробили МРТ, яка виявила пошкодження м’язів задньої поверхні стегна. Термін відновлення при такій травмі складає від двох до трьох тижнів. Можливо, він братиме участь у підготовці не в повному обсязі, але зможе тренуватися та відновлюватися", - заявив лікар.

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"У Тудора Белуце були скарги на біль у п'ятій плюсневій кістці, його рентген-обстеження показало початкову стресову фрактуру, тобто зміну в структурі самої кістки під навантаженням. Йому наклали лангету, протягом шести тижнів він повинен носити її та використовувати милиці, а далі будемо слідкувати за динамікою реабілітації.", - підсумував Шморгун.

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