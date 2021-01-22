У Динамо зявився амбасадор

Легендарному футболісту Леоніду Буряку Динамо надало почесне звання бренд-амбасадора клубу.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Динамо довірило Буряку офіційно презентувати та просувати бренд ФК Динамо Київ як в Україні, так і на міжнародній арені.

Відзначиом, що Буряк виступав за Динамо понад десять років, він став п’ятиразовим чемпіоном СРСР, триразовим переможцем Кубка СРСР, володарем двох міжнародних трофеїв - Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року. Окрім того, неодноразово входив до когорти найкращих футболістів Радянського Союзу та був номінований на Золотий м’яч 1975 року.

Нагадаємо, Динамо зіграє спаринг з національною збірною.