У Динамо відреагували на штраф Суркісу

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо буде оскаржувати штраф УАФ президенту клубу Ігорю Суркісу за його слова під час інтерв'ю.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
"Динамо не погоджується з таким рішенням, вважає його безпідставним та необґрунтованим.
Враховуючи той факт, що в усьому демократичному та цивілізованому світі є неприпустимим обмеження свободи слова та притягнення осіб до відповідальності за оціночні судження, найближчими днями ФК Динамо звернеться до КДК УАФ з вимогою надати повний текст даного рішення з мотивувальною частиною.
Після цього, проаналізувавши аргументи, якими керувався КДК при винесенні цього рішення, Динамо спрямує апеляційну скаргу до Апеляційного комітету УАФ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Суркіса оштрафували на 50 тис гривень за інтерв'ю.