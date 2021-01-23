У Динамо відреагували на штраф Суркісу

Динамо буде оскаржувати штраф УАФ президенту клубу Ігорю Суркісу за його слова під час інтерв'ю.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

"Динамо не погоджується з таким рішенням, вважає його безпідставним та необґрунтованим.

Враховуючи той факт, що в усьому демократичному та цивілізованому світі є неприпустимим обмеження свободи слова та притягнення осіб до відповідальності за оціночні судження, найближчими днями ФК Динамо звернеться до КДК УАФ з вимогою надати повний текст даного рішення з мотивувальною частиною.

Після цього, проаналізувавши аргументи, якими керувався КДК при винесенні цього рішення, Динамо спрямує апеляційну скаргу до Апеляційного комітету УАФ", - йдеться в повідомленні.