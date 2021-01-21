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Зоря запропонувала 300 тисяч євро за Шахаба

Сьогодні 22:39 154 0
Луганський клуб робить все, щоб не упустити гравця
Зоря запропонувала 300 тисяч євро за Шахаба
#Шахаб, #Олімпік, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря запропонувала Олімпіку 300 тисяч євро за форварда Шахаба Захеді.

Про це повідомляє журналіст телеканалів Футбол Ігор Бурбас.

Раніше Захеді вже підписав попередній контракт з Зорею, але він не має юридичної сили і поки що не зареєстрований в УПЛ. Нещодавно "Олімпік" отримав пропозицію в розмірі 300 тисяч євро від португальського Ріу Аве, через яку перехід Шахаба в луганський клуб може зірватися.

При цьому пропозиція Ріу Аве залишається більш привабливою для Олімпіка, адже включає в себе відсоток від наступного продажу гравця.

Запропонований Зорею контракт для Шахаба також менш вигідний з фінансової точки зору. Зоря пропонує Захеді зарплату в розмірі 12 тисяч євро - це менше, ніж дає Ріу Аве.

Контракт Захеді з Олімпіком закінчується в кінці нинішнього сезону.

Нагадаємо, Шахаб проігнорував тренування дубля Олімпіка.

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