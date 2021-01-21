Зоря запропонувала 300 тисяч євро за Шахаба

Луганський клуб робить все, щоб не упустити гравця

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря запропонувала Олімпіку 300 тисяч євро за форварда Шахаба Захеді.

Про це повідомляє журналіст телеканалів Футбол Ігор Бурбас.

Раніше Захеді вже підписав попередній контракт з Зорею, але він не має юридичної сили і поки що не зареєстрований в УПЛ. Нещодавно "Олімпік" отримав пропозицію в розмірі 300 тисяч євро від португальського Ріу Аве, через яку перехід Шахаба в луганський клуб може зірватися.

При цьому пропозиція Ріу Аве залишається більш привабливою для Олімпіка, адже включає в себе відсоток від наступного продажу гравця.

Попередня угода Шахаба з Зорею не має юридичної сили, бо не зареєстрована в УАФ. Луганці ризикують впустити гравця. Тому продублювали пропозицію Ріо Аве у 300 тис. Але без відсотку від перепродажу, що не влаштовує Олімпік. Гравцю дають контракт на 12 тис. Теж менше, ніж португези — Igor Burbas (@iburbas) January 21, 2021

Запропонований Зорею контракт для Шахаба також менш вигідний з фінансової точки зору. Зоря пропонує Захеді зарплату в розмірі 12 тисяч євро - це менше, ніж дає Ріу Аве.

Контракт Захеді з Олімпіком закінчується в кінці нинішнього сезону.

Нагадаємо, Шахаб проігнорував тренування дубля Олімпіка.