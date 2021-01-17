Джерело - Чемпіон.
Призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо для захисника Шахтаря Сергія Кривцова є розчаруванням.
Про це заявив сам футболіст.
"Розчарування, напевно, найбільш доречне слово. Розчарування в ньому, як в людині, яка 12 років провела у таборі головного футбольного ворога, ставши легендою Шахтаря.
Я б так ніколи не зробив. Є повага до керівництва і вболівальників. Це не для мене. Не засуджую вибір Луческу, але я б так не зробив.
Чи додатковий це подразник? Думаю так. Це такий соус зверху, у вигляді подразника. Динамо - Шахтар - це і так класика українського футболу. Там не потрібні інші подразники"", - зазначив Кривцов.
Раніше, Кривцов назвав ціль Шахтаря у Лізі Європи.