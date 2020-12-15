Кривцов назвав ціль Шахтаря у Лізі Європи

Шахтар повинний пробитися у фінал Ліги Європи.

Про це розповів захисник донецького клубу Сергій Кривцов.

"Я вважаю, що жереб нормальний. Маккабі Тель-Авів - хороша команда, яка нам безумовно під силу. Наше завдання - вийти в наступний раунд Ліги Європи. Будемо докладати всіх зусиль, щоб досягти цієї мети.

У мессенджері в групі вже трошки притравили Соломона щодо того, що поїдемо до нього додому. З нього хумус і ще якісь традиційні страви. Соломон добре знає цю команду і повідає нам щось нове про цю команду.

Недооцінки точно не буде. У цю стадію виходять серйозні команди. У нас є свої завдання. У минулому сезоні ми дісталися по 1/2 фіналу Ліги Європи, зараз стоїть завдання - фінал Ліги Європи. Я вважаю, що ми повинні просто вийти і зробити результат", - розповів Кривцов.