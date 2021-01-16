Джерело - Вмикай підігрів.
Київське Динамо отримувало трансферну пропозицію щодо півзахисника Віктора Циганкова.
Про це розповів журналіст Віктор Вацко.
У 2019 велися предметні розмови про перехід хавбека і озвучувалися конкретні цифри.
Актуально: Алієв: Що показав Циганков у ЛЧ? Я теж можу грати на рівні УПЛ
За гравця збірної України давали 15 мільйонів євро, але в київському клубі хотіли більше.
За інформацією ЗМІ Гоффенгайм міг придбати українця
Нагадаємо, Луческу взяв 30 гравців на перший збір Динамо в ОАЕ