За інформацією ЗМІ Гоффенгайм міг придбати українця

Джерело - Вмикай підігрів.

Київське Динамо отримувало трансферну пропозицію щодо півзахисника Віктора Циганкова.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

У 2019 велися предметні розмови про перехід хавбека і озвучувалися конкретні цифри.

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За гравця збірної України давали 15 мільйонів євро, але в київському клубі хотіли більше.

За інформацією ЗМІ Гоффенгайм міг придбати українця

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