Луческу взяв 30 гравців на перший збір Динамо в ОАЕ

Кияни відправили на перший зимовий підготовчий збір

Джерело - ФК Динамо.

У п’ятницю, 15 січня, розпочинається підготовка Динамо до другої частини сезону на закордонних зборах.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

О 8:00 делегація киян взяла курс на Об’єднані Арабські Емірати, які цьогоріч були обрані місцем проведення першого навчально-тренувального збору. Востаннє біло-сині базувалися на Аравійському півострові ще взимку 2007-го. У повітря літак проведе близько п'яти годин.

На зборі в ОАЕ Мірча Луческу розраховує на наступних футболістів:

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.

Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Белуце, Вербич, де Пена, Дуелунд.

Нападники: Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Клейтон, Ванат.

Збір в Об’єднаних Арабських Еміратах триватиме 10 днів - до 25 січня. У цей період заплановано кілька контрольних матчів, два суперники в яких вже відомі - це чемпіони Польщі та Білорусі Легія (Варшава) (18 січня) і Шахтар (Солігорськ) (21 січня). Із іншими потенційними спаринг-партнерами ведуться переговори.

Після повернення з ОАЕ динамівці кілька днів готуватимуться у Києві, а 29 січня вирушать на другий етап зимових зборів до Туреччини, де працюватимуть до 8 лютого.

Раніше, стала відома зарплата Луческу у Динамо.