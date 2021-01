Арсенал та Езіл домовилися про розірвання контракту

Півзахисник Арсеналу Месут Езіл найближчими днями має розірвати контракт з "канонірами".

Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

Також, Орнштейн заявив, що вже на вихідних Езіл може приєднатися до Фенербахче.

EXCLUSIVE: Arsenal & Mesut Ozil have an agreement in principle to terminate contract with immediate effect + end his 7.5yr #AFC career. If all goes to plan Fenerbahce expect 32yo to travel this weekend & complete move to #FENER as free agent @TheAthleticUK https://t.co/b9JCDK3miJ