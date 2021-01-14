Арсенал готує трансфер голкіпера Барселони

Нету може змінити клуб

Арсенал націлився на 31-річного бразильського голкіпера Барселони Нету.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Каноніри" мають намір підписати нового воротаря цієї зими. Арсенал хоче взяти Нету в оренду з правом викупу наступного літа.

Нету грає за Барселону з літа 2019 року після переходу з Валенсії за 26 млн євро. У поточному сезоні футболіст провів за каталонську команду 9 матчів у всіх турнірах, де пропустив 7 м'ячів, 4 рази залишивши свої ворота у недоторканності.

Контракт гравця з Барселоною розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, Барселона у серії пенальті здолала Реал Сосьєдад та вийшла у фінал Суперкубка.