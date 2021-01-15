ЗМІ дізналися, хто пропонує Арсеналу Соломона

Гравця гірників спробує працевлаштувати співвітчизник

Інтерес Арсенала до 21-річного вінгера Шахтаря та збірної Ізраїлю Манора Соломона виник після того, як футболіста керівництву канонірів запропонував співвітчизник хавбека Піні Захаві.

Про це повідомляє Football London.

Вперше Захаві вийшов на представників Арсенала ще в травні минулого року, коли запропонував розглянути трансфер Соломона. Однак влітку в таборі канонірів відбулися деякі зміни в менеджменті, через що до питання з придбанням футболіста Арсенал не повернувся.

Однак успішна гра Соломона в Лізі чемпіонів спонукала Арсенал знову відновити інтерес до хавбека Шахтаря.

Піні Захаві - близький друг Кіа Джурабчіана, який в недавньому минулому допоміг Арсеналу з переходами Вілліана, Давіда Луїса та деяких інших футболістів. Крім того, 77-річний ізраїльтянин підтримує хороші ділові відносини з іншими суперагентами - Міно Райолою і Жорже Мендешем, які також можуть пролобіювати інтереси колеги у босів Арсенала.

Відзначається, що Захаві офіційно не є агентом Соломона, але має намір діяти в якості посередника між сторонами переговорного процесу.

За наявною інформацією, Захаві може переконати босів Арсенала в доцільності січневого трансферу Соломона, хоча угода не буде простою для канонірів, керівництво яких на покупки в поточне вікно готове виділити не більше 20 мільйонів фунтів.

Раніше, Арсенал не зміг перемогти Крістал Пелес у 18 турі АПЛ.