Джерело - IFFHS.
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) склала список найкращих воротарів за останнє десятиліття.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Очолив рейтинг воротар Баварії і збірної Німеччини Мануель Ноєр, який випередив Джанлуїджі Буффона (Ювентус, Італія) і Тібо Куртуа (Реал, Бельгія).
Актуально: Шевченко у ТОП-20 найкращих тренерів збірних десятиліття
ТОП-10 найкращих воротарів 2010-х:
1. Мануель Ноєр (Баварія, Німеччина)
2. Джанлуїджі Буффон (Ювентус, Італія)
3. Тібо Куртуа (Реал, Бельгія)
4. Уго Льоріс (Тоттенгем, Франція)
5. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Ріка)
6. Ян Облак (Атлетико, Словенія)
7. Петр Чех (Челсі, Чехія)
8. Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Німеччина)
9. Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед, Іспанія)
10. Ікер Касільяс (Реал, Іспанія)
Нагадаємо, Ноєр - найкращий голкіпер року за версією ФІФА.