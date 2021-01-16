Другим став голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон

Джерело - IFFHS.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) склала список найкращих воротарів за останнє десятиліття.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Очолив рейтинг воротар Баварії і збірної Німеччини Мануель Ноєр, який випередив Джанлуїджі Буффона (Ювентус, Італія) і Тібо Куртуа (Реал, Бельгія).

Актуально: Шевченко у ТОП-20 найкращих тренерів збірних десятиліття

ТОП-10 найкращих воротарів 2010-х:

1. Мануель Ноєр (Баварія, Німеччина)

2. Джанлуїджі Буффон (Ювентус, Італія)

3. Тібо Куртуа (Реал, Бельгія)

4. Уго Льоріс (Тоттенгем, Франція)

5. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Ріка)

6. Ян Облак (Атлетико, Словенія)

7. Петр Чех (Челсі, Чехія)

8. Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Німеччина)

9. Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед, Іспанія)

10. Ікер Касільяс (Реал, Іспанія)

Нагадаємо, Ноєр - найкращий голкіпер року за версією ФІФА.