Шевченко у ТОП-20 найкращих тренерів збірних десятиліття

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко потрапив до когорти найкращих коучів світу за останні десять років.
Про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS).
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Перше місце посів тренер збірної Німеччини Йоахім Лев. Другий - тренер французької команди Дідьє Дешам. На третьому місці Тіте, який очолює збірну Бразилії.
Андрій Шевченко опинився на 17-у місці.
Раніше повідомлялося, що Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда.