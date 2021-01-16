Шевченко у ТОП-20 найкращих тренерів збірних десятиліття

Першим став тренер збірної Німеччини Йоахім Лев

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко потрапив до когорти найкращих коучів світу за останні десять років.

Про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS).

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Перше місце посів тренер збірної Німеччини Йоахім Лев. Другий - тренер французької команди Дідьє Дешам. На третьому місці Тіте, який очолює збірну Бразилії.

Андрій Шевченко опинився на 17-у місці.

Раніше повідомлялося, що Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда.