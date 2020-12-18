Збірна України може зіграти товариський матч з Хорватією

Джерело - Чемпіон.

Збірна України навесні 2021 року може зіграти товариський матч, головні кандидати в суперники – збірні Хорватії та США.

Про це повідомляє Telegram-канал Тайны футбола.

Наразі існує попередня домовленість між федераціями України та Хорватією, але контракт на матч поки не підписаний. Також команді Шевченко пропонують зіграти проти збірної США, яка буде перебувати у турне по Європі найближчої весни.

Нині не можна говорити з 100% упевненістю, що ці матчі відбудуться, так до кінця невідома доля матчу зі Швейцарією, остаточне рішення по якому прийме Спортивний арбітражний суд в Лозанні.