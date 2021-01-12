 У Зорі спростували трансфер Шахаба | Футбол | Champion.com.ua
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У Зорі спростували трансфер Шахаба

Вчора 22:56 607 0
Станіслав Оганов прокоментував трансфер Захедітабара Шахаба
У Зорі спростували трансфер Шахаба
#Зоря, #Шахаб

Джерело - tribuna.com.

Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов спростував інформацію про те, що клуб підписав попередній контракт з форвардом Олімпіка Захедітабаром Шахабом

Про це розповів сам функціонер.

"У мене поки немає такої інформації. Якщо він буде підписаний, на офіційному сайті буде інформація. Я не знаю, звідки ця інформація взялася.

Клуб не цікавиться цим гравцем, це потрібно щоб тренер цікавився. Клубу все одно, кого підписувати. Яке рішення тренер прийме, так і буде.

У нас повний карт-бланш у Скрипника. Кого він побажає, того ми і підпишемо, якщо вийде", - розповів Оганов.

Раніше, в Олімпіку підтвердили переговори з Зорею щодо трансферу Шахаба.

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