У Зорі спростували трансфер Шахаба

Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов спростував інформацію про те, що клуб підписав попередній контракт з форвардом Олімпіка Захедітабаром Шахабом

Про це розповів сам функціонер.

"У мене поки немає такої інформації. Якщо він буде підписаний, на офіційному сайті буде інформація. Я не знаю, звідки ця інформація взялася.

Клуб не цікавиться цим гравцем, це потрібно щоб тренер цікавився. Клубу все одно, кого підписувати. Яке рішення тренер прийме, так і буде.

У нас повний карт-бланш у Скрипника. Кого він побажає, того ми і підпишемо, якщо вийде", - розповів Оганов.