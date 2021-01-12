В Олімпіку підтвердили переговори з Зорею щодо трансферу Шахаба

Зоря хоче підписати нападник Олімпіка Захедітабара Шахаба.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Олексій Антонов.

"До нас прийшов лист від Зорі про те, що вони розглядають Шахаба. Не було нічого конкретного, просто попередили, що вони ведуть переговори.

Ні від Зорі немає пропозицій, ні у нас ніхто не питав, скільки він коштує. Тому поки це тільки папери. Вони попередили, що ведуть переговори з Шахабом.

Ще якісь клуби цікавляться Шахабом? Питання складається з двох частин: є усна пропозиція, а є письмова. Все, що письмове, ми розглядаємо, усне - ні. Усних було 2-3 пропозиції, але це ні про що.

Коли йде письмово - на папері, це розглядається клубом офіційно і серйозно. А коли просто телефонують і кажуть, що хочуть купити його за мільйон, а потім пропадають кудись, то це ні про що.

Чи є письмова пропозиція зараз є тільки від Зорі? Так, офіційний лист надіслала лише Зоря. Більше ніякі клуби офіційно нічого не надсилали", - розповів Антонов.