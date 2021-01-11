Японський клуб продовжив контракт із 53-річним нападником

Йокогама оголосила про продовження контракту з форвардом Міура Кадзуйосі.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Нова угода розрахована до кінця сезону-2020/21, який стане 36 в кар'єрі футболіста.

"Я підписав контракт з Йокогама до кінця сезону. У минулому сезоні світ опинився в складній ситуації через пандемію коронавірусу , але завдяки багатьом людям ми знову можемо грати в футбол.

Для мене це був не найкращий сезон, я не задоволений їм, але мої устремління і пристрасть до футболу тільки ростуть. Я наполегливо працюю кожен день з метою грати більше матчів і робити внесок в перемоги команди", - сказав Міура.