Джерело - Чемпіон.

53-річний японський нападник Йокогами Міура Кадзуйосі, вийшовши на заміну в матчі Кубку японської ліги, став автором феноменального досягнення.

Нападник став першим гравцем в історії, який зіграв на професійному рівні в 5-ти різних десятиріччях. Розпочав свою кар'єру форвард ще в далекому 1986 році в бразильському Сантосі.

Загалом, Міура зіграв на клубному рівні 754 гри та забив 221 гол. За збірну Японії футболіст провів 89 матчів, у яких відзначився 55 раз (2-й показник в історії національної команди).

Зауважимо, що 53-річний Кадзуйосі є найстарішим чинним професіональним футболістом. На його рахунку 35! сезонів у великому футболі. Слід додати, що ровесниками японця є Пол Гаскойн, Юрген Клопп і Роберто Баджо.

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