Джерело - sport.ua.
Бразильський легіонер Шахтаря Дентіньйо на початку наступного року покине Україну і перебереться в один з клубів чемпіонату Японії.
Про це повідомляє Metrópoles.
31-річний футболіст вже веде переговори з одним з японських клубів, і разом з сім'єю налаштований переїхати до Країни, де сходить сонце, в січні або лютому наступного року.
Бажання покинути Україну у сім'ї Дентіньйо виникло через расові упередження, з якими вони зіткнулися останнім часом.
Контракт Дентіньйо з Шахтарем розрахований до липня 2021 року.
У нинішньому сезоні на рахунку бразильця 7 матчів за гірників, в яких він відзначився 3 забитими м'ячами.
Нагадаємо, Дентіньйо очікує важкого матчу проти Інтера.