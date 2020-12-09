Гравець гірників готується покинути Україну

Бразильський легіонер Шахтаря Дентіньйо на початку наступного року покине Україну і перебереться в один з клубів чемпіонату Японії.

Про це повідомляє Metrópoles.

31-річний футболіст вже веде переговори з одним з японських клубів, і разом з сім'єю налаштований переїхати до Країни, де сходить сонце, в січні або лютому наступного року.

Бажання покинути Україну у сім'ї Дентіньйо виникло через расові упередження, з якими вони зіткнулися останнім часом.

Контракт Дентіньйо з Шахтарем розрахований до липня 2021 року.

У нинішньому сезоні на рахунку бразильця 7 матчів за гірників, в яких він відзначився 3 забитими м'ячами.

Нагадаємо, Дентіньйо очікує важкого матчу проти Інтера.