Джерело - Чемпіон.
ПСЖ спробує підписати новий контракт з бразильським вінгером Неймаром.
Про це повідомляє Téléfoot.
Паризький клуб збирається найближчим часом зробити 28-річному гравцю першу пропозицію щодо продовження угоди.
У ПСЖ налаштовані оптимістично, тому що Неймар хоче залишитися.
Продовжити контракти Неймара і Мбаппе - головний пріоритет директора Леонардо і клубу.
INFO TELEFOOT- Le PSG va formuler une première offre de prolongation à Neymar, avec lequel les discussions ont débuté il y a plusieurs semaines— Téléfoot (@telefoot_TF1) January 10, 2021
Le club est optimiste car Neymar veut rester. Prolonger Neymar et Mbappé est la priorité absolue de Leonardo et du PSG (@JulienMaynard)
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Термін нинішньої угоди бразильця з ПСЖ закінчується влітку 2022 року.
Нагадаємо, ПСЖ сподівається заманити Мессі завдяки Почеттіно.