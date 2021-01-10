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Неймар має намір залишится в ПСЖ

Сьогодні 16:10 158 0
Клуб запропонує йому новий контракт
Неймар має намір залишится в ПСЖ
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ спробує підписати новий контракт з бразильським вінгером Неймаром.

Про це повідомляє Téléfoot.

Паризький клуб збирається найближчим часом зробити 28-річному гравцю першу пропозицію щодо продовження угоди.

У ПСЖ налаштовані оптимістично, тому що Неймар хоче залишитися.

Продовжити контракти Неймара і Мбаппе - головний пріоритет директора Леонардо і клубу.

  Актуально: Почеттіно охарактеризував гравців ПСЖ

Термін нинішньої угоди бразильця з ПСЖ закінчується влітку 2022 року.

Нагадаємо, ПСЖ сподівається заманити Мессі завдяки Почеттіно.

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