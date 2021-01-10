Клуб запропонує йому новий контракт

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ спробує підписати новий контракт з бразильським вінгером Неймаром.

Про це повідомляє Téléfoot.

Паризький клуб збирається найближчим часом зробити 28-річному гравцю першу пропозицію щодо продовження угоди.

У ПСЖ налаштовані оптимістично, тому що Неймар хоче залишитися.

Продовжити контракти Неймара і Мбаппе - головний пріоритет директора Леонардо і клубу.

INFO TELEFOOT- Le PSG va formuler une première offre de prolongation à Neymar, avec lequel les discussions ont débuté il y a plusieurs semaines



Le club est optimiste car Neymar veut rester. Prolonger Neymar et Mbappé est la priorité absolue de Leonardo et du PSG (@JulienMaynard) — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 10, 2021

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Термін нинішньої угоди бразильця з ПСЖ закінчується влітку 2022 року.

Нагадаємо, ПСЖ сподівається заманити Мессі завдяки Почеттіно.