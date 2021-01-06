Почеттіно охарактеризував гравців ПСЖ

Маурісіо Почеттіно прокоментував гравців ПСЖ

Новий головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно вказав на роль Неймара і планах на гравців клубу.

Про це розповів сам аргентинський спеціаліст.

"Коли Неймар повернеться в лад команди, ми знайдемо йому оптимальну позицію, щоб він проявив себе з найкращого боку.

Мені не дуже подобається говорити про схемах. Ми хочемо працювати над грою, над видовищністю - щоб всі гравці, не тільки Неймар, проявили себе найкращим чином.

Всі гравці ПСЖ - лідери. Лідерські якості можна висловлювати по-різному. Чим більше лідерів буде в команді, не має значення, в роздягальні або на поле, тим буде краще для клубу", - розповів Почеттіно.

Нагадаємо, Рамос планує перейти у ПСЖ.