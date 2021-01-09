Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 січня, відбулися матчі 15 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесілга
15 тур, 9 січня
Баєр - Вердер 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Топрак, 1:1 - 70 Шик
Майнц - Айнтрахт 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Сілва(П), 0:2 - 72 Сілва(П)
Уніон Берлін - Вольфсбург 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 10 Штеффен, 1:1 - 29 Бекер, 2:1 - 52 Андріх, 2:2 - 65 Вегхорст(П)
Фрайбург - Кельн 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 18 Демірович, 2:0 - 39 Хефлер, 3:0 - 59 Шалаї, 4:0 - 69 Лінхарт, 5:0 - 79 Холер
Шальке - Гоффенгайм 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Хоппе, 2:0 - 57 Хоппе, 3:0 - 63 Хоппе, 4:0 - 80 Харіт
Нагадаємо, Баварія на виїзді програла Боруссії.