 Баєр втратив очки з Вередром та інші матчі Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Джима у ТОП-15 гонки-переслідування на Кубку світу в Обергофі
Сьогодні 14:26 2445 1
Магучіх продемонструвала найкращий результат сезону на Різдвяних стартах
Сьогодні 18:26 578
Костюк - Зіданшек: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Абу-Дабі. LIVE
Сьогодні 18:25 359
Асист Маліновського допоміг Аталанті розгромити Беневенто в 17 турі Серії А
Сьогодні 17:52 654
Ломаченко - Лопес - бій року за версією ESPN
Сьогодні 17:27 543
Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Абу-Дабі. LIVE
Сьогодні 15:10 621
Шахаб підписав попередній контракт з Зорею
Сьогодні 14:47 993
Світоліна розібралася з росіянкою Звонарьовою на турнірі в ОАЕ
Сьогодні 12:43 1700
Костюк з боями обіграла Шувей на турнірі в ОАЕ
Сьогодні 10:23 1347
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування в Обергофі
Сьогодні 09:05 3613
Блоги
Гравець Астон Вілли обмінявся футболками з Фабіньо, а потім віддав назад
Гравець Астон Вілли обмінявся футболками з Фабіньо, а потім віддав назад Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:07 527
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:00 8978
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва Андрій Твердохліб
Вчора 21:01 4039
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика Андрій Твердохліб
Вчора 20:06 1104 1
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка одразу ж видала найкращий результат у сезоні
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка одразу ж видала найкращий результат у сезоні Андрій Твердохліб
Вчора 16:43 1142
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол Андрій Твердохліб
Вчора 16:23 683
Що потрібно знати про Местеролон - препарат, який знайшли в Ястремської
Що потрібно знати про Местеролон - препарат, який знайшли в Ястремської Андрій Твердохліб
Вчора 15:57 1909
Лідер збірної проти чинного чемпіона. В УХЛ сталася потужна бійка
Лідер збірної проти чинного чемпіона. В УХЛ сталася потужна бійка Valeriy Ruchka
07.01.2021 19:46 1689
Усик привітав з Різдвом в одязі ченця
Усик привітав з Різдвом в одязі ченця Valeriy Ruchka
07.01.2021 17:25 1288
Російський футболіст забив гол у чемпіонаті Франції через 10 секунд після виходу на заміну
Російський футболіст забив гол у чемпіонаті Франції через 10 секунд після виходу на заміну Valeriy Ruchka
07.01.2021 16:02 1348 1
Визначили найкращий нокаут 2020 року
Визначили найкращий нокаут 2020 року Valeriy Ruchka
07.01.2021 11:29 22928
Капітан Динамо з дружиною душевно привітали вболівальників із Різдвом
Капітан Динамо з дружиною душевно привітали вболівальників із Різдвом Андрій Твердохліб
07.01.2021 07:35 4889 3
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера Андрій Твердохліб
06.01.2021 21:13 2830
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
06.01.2021 19:51 6017 4
Україні не потрібна Олімпіада! Безглуздий піар від Зеленського і Гутцайта
Україні не потрібна Олімпіада! Безглуздий піар від Зеленського і Гутцайта Valeriy Ruchka
06.01.2021 15:00 1054 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:24 Футбол Барселона розгромила Гранаду в 18 турі Ла-Ліги 94
21:11 Хокей Донбас - Кременчук 3:4. Огляд матчу 175
20:55 Футбол Дженоа без проблем перемогла Болонью в 17 турі Серії А 181
20:41 Футбол Коваленко перейде в Аталанту влітку 489
20:26 Футбол Севілья - Реал Сосьєдад 3:2. Огляд матчу 338
20:11 Хокей Кременчук у напруженому поєдинку здолав Донбас в УХЛ 526
19:53 Біатлон Визначився склад збірної України на змішану естафету в Обергофі 737
19:40 Футбол Йович хоче покинути Реал 696
19:24 Футбол Беневенто - Аталанта 1:4. Огляд матчу 1157
19:12 Біатлон Семеренко і Дудченко виступлять в одиночній змішаній естафеті в Обергофі 848
18:55 Футбол Макаренко - у старті Кортрейка на матч з Генком 671
18:41 Футбол Шальке розгромив Гоффенгайм, Баєр втратив очки з Вердером. Результати 15 туру Бундесліги 727
18:26 Легка атлетика Магучіх продемонструвала найкращий результат сезону на Різдвяних стартах 578
18:25 Пряма трансляція Костюк - Зіданшек: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Абу-Дабі. LIVE 359
18:09 Хокей Дніпро - Білий Барс 9:1. Огляд матчу 1272
17:52 Футбол Асист Маліновського допоміг Аталанті розгромити Беневенто в 17 турі Серії А 654
17:41 Футбол Вакула може перейти в Десну на правах оренди 982
17:27 Бокс Ломаченко - Лопес - бій року за версією ESPN 543
17:13 Хокей Дніпро знищив Білий Барс в УХЛ 1014
17:07 Блог Нападник Дніпра оформив найшвидший дубль в історії УХЛ 243
16:54 Футбол Севілья в напруженому матчі здолала Сосьєдад у 18 турі Ла-Ліги 1103
16:41 Футбол Тоттенгем може підписати Мілітао з Реалу 1086
16:25 Біатлон Легрейд виграв гонку переслідування, Прима - у ТОП-30 2767
16:10 Футбол Вулвергемптон - Крістал Пелес 1:0. Огляд матчу 1279
16:08 Біатлон Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн 15356

Шальке розгромив Гоффенгайм, Баєр втратив очки з Вердером. Результати 15 туру Бундесліги

Сьогодні 18:41 727 0
Фрайбург знищив Кельн
Шальке розгромив Гоффенгайм, Баєр втратив очки з Вердером. Результати 15 туру Бундесліги
#Бундесліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 січня, відбулися матчі 15 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесілга
15 тур, 9 січня

Баєр - Вердер 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Топрак, 1:1 - 70 Шик

Майнц - Айнтрахт 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Сілва(П), 0:2 - 72 Сілва(П)

Уніон Берлін - Вольфсбург 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Штеффен, 1:1 - 29 Бекер, 2:1 - 52 Андріх, 2:2 - 65 Вегхорст(П)

Фрайбург - Кельн 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Демірович, 2:0 - 39 Хефлер, 3:0 - 59 Шалаї, 4:0 - 69 Лінхарт, 5:0 - 79 Холер

Шальке - Гоффенгайм 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Хоппе, 2:0 - 57 Хоппе, 3:0 - 63 Хоппе, 4:0 - 80 Харіт

Нагадаємо, Баварія на виїзді програла Боруссії.

Коментарі ()