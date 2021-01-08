Баварія на виїзді програла Боруссії у 15 турі Бундесліги

Господарі святкували вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру німецької Бундесліги менхенгладбаська Боруссія приймала Баварію.

Матч для гостей розпочинався вдало. На 26-ій хвилині Баварія вела у рахунку 2:0. Але ще до перерви господарі відіграли два голи. На початку другого тайму вже мюнхенці поступалися у рахунку 2:3. З цим рахунком матч і завершився.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

15 тур, 8 січня

Боруссія М - Баварія 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 20 Левандовський (пен), 0:2 - 26 Горецка, 1:2 - 36 Гофманн, 2:2 - 45 Гофманн, 3:2 - 49 Нойгаус

Раніше, Баварія близька до підписання захисника Редінга.