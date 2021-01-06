 Сент-Етьєн відібрав очки у ПСЖ. Результати матчів 18 туру Ліги 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Сент-Етьєн відібрав очки у ПСЖ. Результати матчів 18 туру Ліги 1

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Сент-Етьєн відібрав очки у ПСЖ. Результати матчів 18 туру Ліги 1
#ПСЖ, #Ліон

Джерело - Чемпіон.

У 18-му турі французької Ліги 1 відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
18 тур, 6 січня

Лілль - Анже 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 5 Тома, 0:2 - 10 Тома, 1:2 - 42 Їлмаз

Ліон - Ланс 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Депай, 2:0 - 46 Фортес (авт), 3:0 - 52 Депай, 3:1 - 56 Сотока, 3:2 - 90 Дукуре

Марсель - Монпельє 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Радонич, 1:1 - 53 Молле, 2:1 - 80 Пайє, 3:1 - 84 Жермен

Реймс - Діжон 0:0

Сент-Етьєн - ПСЖ 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Амума, 1:1 - 22 Кін

Нагадаємо, Рамос планує перейти до ПСЖ.

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