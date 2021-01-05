Рамос планує перейти у ПСЖ

Серхіо Рамос влітку може змінити клуб

Захисник Серхіо Рамос має намір покинути мадридський Реал в кінці сезону після закінчення контракту.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

34-річний футболіст повідомив президенту мадридського клубу Флорентіно Пересу, що хоче перейти в ПСЖ.

Відзначається, що Рамос розповів президенту Реала про плани керівництва французького клубу побудувати команду навколо нього і лідера Барселони Ліонеля Мессі, який також є трансферною метою ПСЖ.

Рамос виступає за Реал з 2005 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 3 голи і 1 асист в 16 матчах за Реал у всіх турнірах.

Нагадаємо, Реал хоче влітку купити Сон Хин Міна.