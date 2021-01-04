Клуб Фонсеки може перехопити Абада у Динамо

Вінгер Маккабі П-Т близький до переїзду в Київ

Ізраїльський вінгер Ліел Абада зацікавив італійську Рому, яку тренує екснаставник Шахтаря Паулу Фонсека.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Римляни можуть перехопити ізраїльтянина у київського Динамо, яке запропонувало за трансфер гравця 5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що 19-річний ізраїльтянин Ліель Абада, вінгер клубу Маккабі Петах-Тіква, близький до переходу в київське Динамо. Хоча умови переходу молодого гравця були узгоджені, в цей час ведуться напружені переговори щодо деталей угоди, яка включає в себе значні дисциплінарні штрафи, що може перешкодити трансферу.

Представники гравця відправили членам українського клубу переглянутий проект контракту. Агенти були шоковані, коли виявили цілий додаток із драконівськими застереженнями, такими як штрафи за запізнення на тренування, які можуть скласти кілька десятків відсотків від зарплати гравця.

Авіаквитки для футболіста до Києва заброньовані на четвер, 7 січня, але все залежить від реакції українського клубу. Молодий Абада вийшов у складі своєї команди проти Маккабі Тель-Авів ввечері 4 січня. Цю гру відвідує скаут київського Динамо.