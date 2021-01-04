 Потенційний новачок Динамо забронював квитки у Київ | Футбол | Champion.com.ua
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Потенційний новачок Динамо забронював квитки у Київ

Сьогодні 10:12 1047 0
Ліель Абада близький до переходу у Динамо
Потенційний новачок Динамо забронював квитки у Київ
#Динамо, #Абада

Джерело - football24.ua.

Вінгер Маккабі Петах-Тіква Ліель Абада може стати гравцем Динамо вже найближчим часом.

Про це повідомляє Sport5.

Ізраїльтянин забронював квитки до Києва на 7 січня, проте особистий візит гравця може бути скасований.

Представники Абади вислали Динамо переглянутий проект контракту, оскільки деякі умови шокували ймовірного новачка киян. Усе залежить від того, чи погодяться "біло-сині" із правками, які були внесені до угоди.

Відзначимо, що вінгер може вийти на поле у складі свого клубу вже сьогодні, 4 січня, у матчі із Маккабі Тель-Авів.

Нагадаємо, президент Маккабі може накласти вето на перехід Абади в Динамо.

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