Потенційний новачок Динамо забронював квитки у Київ

Ліель Абада близький до переходу у Динамо

Вінгер Маккабі Петах-Тіква Ліель Абада може стати гравцем Динамо вже найближчим часом.

Про це повідомляє Sport5.

Ізраїльтянин забронював квитки до Києва на 7 січня, проте особистий візит гравця може бути скасований.

Представники Абади вислали Динамо переглянутий проект контракту, оскільки деякі умови шокували ймовірного новачка киян. Усе залежить від того, чи погодяться "біло-сині" із правками, які були внесені до угоди.

Відзначимо, що вінгер може вийти на поле у складі свого клубу вже сьогодні, 4 січня, у матчі із Маккабі Тель-Авів.

Нагадаємо, президент Маккабі може накласти вето на перехід Абади в Динамо.