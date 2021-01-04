Потенційний новачок Динамо забронював квитки у Київ

Джерело - football24.ua.
Вінгер Маккабі Петах-Тіква Ліель Абада може стати гравцем Динамо вже найближчим часом.
Про це повідомляє Sport5.
Ізраїльтянин забронював квитки до Києва на 7 січня, проте особистий візит гравця може бути скасований.
Представники Абади вислали Динамо переглянутий проект контракту, оскільки деякі умови шокували ймовірного новачка киян. Усе залежить від того, чи погодяться "біло-сині" із правками, які були внесені до угоди.
Відзначимо, що вінгер може вийти на поле у складі свого клубу вже сьогодні, 4 січня, у матчі із Маккабі Тель-Авів.
Нагадаємо, президент Маккабі може накласти вето на перехід Абади в Динамо.