Скаут Динамо перегляне Абада

Київський клуб продовжує роздумувати над покупкою ізраїльського вінгера

У понеділок, 4-го січня, скаут Динамо побуває на матчі чемпіонату Ізраїлю між Маккабі (Петах-Тіква) і Маккабі (Тель-Авів), щоб ще переглянути гру 19-річного вінгера Ліеля Абада.

Про це повідомляє Динамоманія

Кияни хочуть ще раз переконатися, що Ліель саме той гравець, який їм потрібен.

Раніше повідомлялося, що футболіст близький до переходу в київський клуб, але через деякі контрактні розбіжності зараз цей трансфер знаходиться під питанням.

Якщо угода все-таки буде завершена, Динамо заплатить за Абада €4,5 мільйони.

Матч Маккабі (Петах-Тіква) - Маккабі (Тель-Авів) розпочнеться о 20:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що потенційний новачок Динамо забронював квитки у Київ.