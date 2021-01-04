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В Уругваї засудили дискваліфікацію Кавані

Сьогодні 22:25 282 0
Профспілка футболістів попросив скасувати покарання, накладене на форварда
В Уругваї засудили дискваліфікацію Кавані
#МЮ, #Кавані

Джерело - Чемпіон.

Уругвайська профспілка футболістів відреагував на покарання, яке Футбольна асоціація Англії винесла нападнику Манчестер Юнайтед Едінсону Кавані.

Про це повідомляє пресслужба профспілки.

"Ми засуджуємо рішення Футбольної асоціації Англії, яке можна розцінити як дискримінує вчинок проти культури і способу життя уругвайців. Ці санкції демонструють упереджений погляд організації, тут немає навіть натяку на боротьбу з расизмом.

Кавані не вчинив нічого, що можна було б інтерпретувати як расизм. Він просто вжив популярне в Латинській Америці вираз. Ми просимо скасувати покарання, накладене на Едінсон і відновити його добре ім'я", - йдеться в заяві профспілки.

Нагадаємо, що уругваєць вже пропустив одну гру - проти Астон Вілли. Кавані також не зіграє проти Манчестер Сіті в Кубку ліги і проти Вотфорда - в Кубку Англії.

Раніше повідомлялося, що футболіст не подаватиме апеляцію на рішення Футбольної асоціації Англії.

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