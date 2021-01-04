В Уругваї засудили дискваліфікацію Кавані

Уругвайська профспілка футболістів відреагував на покарання, яке Футбольна асоціація Англії винесла нападнику Манчестер Юнайтед Едінсону Кавані.

Про це повідомляє пресслужба профспілки.

"Ми засуджуємо рішення Футбольної асоціації Англії, яке можна розцінити як дискримінує вчинок проти культури і способу життя уругвайців. Ці санкції демонструють упереджений погляд організації, тут немає навіть натяку на боротьбу з расизмом.

Кавані не вчинив нічого, що можна було б інтерпретувати як расизм. Він просто вжив популярне в Латинській Америці вираз. Ми просимо скасувати покарання, накладене на Едінсон і відновити його добре ім'я", - йдеться в заяві профспілки.