 Кавані прокоментував свою дискваліфікацію за слова "Gracias, negrito" | Футбол | Champion.com.ua
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Кавані прокоментував свою дискваліфікацію за слова "Gracias, negrito"

Вчора 21:50 1092 0
Уругвайський форвард прийняв покарання
Кавані прокоментував свою дискваліфікацію за слова "Gracias, negrito"
#Кавані, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Уругвайський нападник Манчестер Юнайтед вибачився за своє висловлювання "Gracias, negrito", що можна перекласти як Спасибі, чорний.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Не хочу сильно поширюватися в цей неприємний для мене момент. Хочу донести до вас, що я приймаю дисциплінарні заходи, усвідомлюючи, що я чужий в питаннях повсякденної англійської мови, але не поділяю такої точки зору", - заявив Кавані.

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"Приношу вибачення, якщо я зачепив когось виразом симпатії до друга, нічого іншого в моєму намірі не було. Ті, хто зі мною знайомі, розуміють, що я завжди шукаю елементарної радості і дружби", - написав форвард.

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