Джерело - Чемпіон.
Уругвайський нападник Манчестер Юнайтед вибачився за своє висловлювання "Gracias, negrito", що можна перекласти як Спасибі, чорний.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Не хочу сильно поширюватися в цей неприємний для мене момент. Хочу донести до вас, що я приймаю дисциплінарні заходи, усвідомлюючи, що я чужий в питаннях повсякденної англійської мови, але не поділяю такої точки зору", - заявив Кавані.
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"Приношу вибачення, якщо я зачепив когось виразом симпатії до друга, нічого іншого в моєму намірі не було. Ті, хто зі мною знайомі, розуміють, що я завжди шукаю елементарної радості і дружби", - написав форвард.
December 31, 2020