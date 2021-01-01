Уругвайський форвард прийняв покарання

Джерело - Чемпіон.

Уругвайський нападник Манчестер Юнайтед вибачився за своє висловлювання "Gracias, negrito", що можна перекласти як Спасибі, чорний.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Не хочу сильно поширюватися в цей неприємний для мене момент. Хочу донести до вас, що я приймаю дисциплінарні заходи, усвідомлюючи, що я чужий в питаннях повсякденної англійської мови, але не поділяю такої точки зору", - заявив Кавані.

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