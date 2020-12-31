Нападника Манчестер Юнайтед звинувачують у расизмі

Джерело - sport.ua.
Уругвайський нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані пропустить наступні три матчі своєї команди.
Про це повідомляє пресслужба футбольної асоціації Англії.
Асоціація дискваліфікувала футболіста, а також оштрафувала на 100 тисяч фунтів.
Такі санкції накладено за те, що Кавані в Instagram в одному з коментарів написав Gracias, negrito, що можна перекласти як Спасибі, чорний.
Тепер уругвайський форвард пропустить матчі з Астон Віллою, Манчестер Сіті і Вотфордом.
Раніше Кавані заявив, що хоче залишитися в Манчестер Юнайтед.