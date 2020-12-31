Нападника Манчестер Юнайтед звинувачують у расизмі

Уругвайський нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані пропустить наступні три матчі своєї команди.

Про це повідомляє пресслужба футбольної асоціації Англії.

Асоціація дискваліфікувала футболіста, а також оштрафувала на 100 тисяч фунтів.

Такі санкції накладено за те, що Кавані в Instagram в одному з коментарів написав Gracias, negrito, що можна перекласти як Спасибі, чорний.

Тепер уругвайський форвард пропустить матчі з Астон Віллою, Манчестер Сіті і Вотфордом.

Раніше Кавані заявив, що хоче залишитися в Манчестер Юнайтед.