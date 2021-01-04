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Захисник Генка перейшов до Аталанти

Вчора 23:25 1501 0
Італійський клуб підписав Меле
Захисник Генка перейшов до Аталанти
#Меле, #Аталанта, #Генк

Джерело - Чемпіон.

Аталанта підписала 23-річного захисника бельгійського Генка Йоакіма Меле.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Умови контракту не розголошуються.

Сума трансферу склала 11 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на рахунку Меле 1 гол і 4 асисти в 16 матчах чемпіонату Бельгії за Генк.

Нагадаємо, влітку 2019 року з Генка в Аталанту перейшов український півзахисник Руслан Маліновський. Зараз команда посідає сьоме місце в турнірній таблиці Серії А.

Раніше, Аталанта Маліновського перемогла Сассуоло.

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