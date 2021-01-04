Захисник Генка перейшов до Аталанти

Джерело - Чемпіон.
Аталанта підписала 23-річного захисника бельгійського Генка Йоакіма Меле.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Умови контракту не розголошуються.
🎙 Le prime parole da atalantino di Joakim #Mæhle!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 4, 2021
🎬 Mæhle’s first interview as an #Atalanta player!
👉 https://t.co/UAv5rseA0P#WelcomeMæhle #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/hq0dyY9ziC
Сума трансферу склала 11 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на рахунку Меле 1 гол і 4 асисти в 16 матчах чемпіонату Бельгії за Генк.
Нагадаємо, влітку 2019 року з Генка в Аталанту перейшов український півзахисник Руслан Маліновський. Зараз команда посідає сьоме місце в турнірній таблиці Серії А.
Раніше, Аталанта Маліновського перемогла Сассуоло.