Аталанта Маліновського перемогла Сассуоло. Результати матчів 15 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 15-му турі італійської Серії А відбулося сім матчів.
Чемпіонат Італії - Серії А
15 тур, 3 січня
Аталанта - Сассуоло 5:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Сапата, 2:0 - 45 Пессіна, 3:0 - 49 Сапата, 4:0 - 57 Госенс, 5:0 - 68 Муріель, 5:1 - 75 Кірікеш
Дженоа - Лаціо 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Іммобіле (пен), 1:1 - 58 Дестро
Кальярі - Наполі 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Зеліньський, 1:1 - 60 Жоау, 1:2 - 62 Зеліньський, 1:3 - 74 Лосано, 1:4 - 86 Інсіньє (пен)
Парма - Торіно 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Сінго. 0:2 - 88 Іццо, 0:3 - 90+5 Гояк
Рома - Сампдорія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 72 Джеко
Спеція - Верона 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 75 Дзакканьї
Фіорентина - Болонья 0:0
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