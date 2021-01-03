Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти Челсі у 17 турі АПЛ

Українець вийшов у старті матчу і провів усю зустріч

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру англійської Прем’єр-ліги Челсі приймав Манчестер Сіті.

Гості святкували впевнену перемогу - 3:1. У ворота Челсі ще до перерви влетіло три сухі голи.

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі гостей. При першому взятті воріт Зінченко відзначився ефектною передгольовою передачею.

Чемпіонат Англії - АПЛ

17 тур, 3 січня

Челсі - Манчестер Сіті 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 18 Гюндоган, 0:2 - 21 Фоден, 0:3 - 34 Де Брейне, 1:3 - 90+2 Гадсон-Одой

Раніше, у Манчестер Сіті підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом.