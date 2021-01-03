Джерело - Чемпіон.

Гравець Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко відзначився предгольвим пасом в матчі 17-го туру АПЛ проти Челсі.

На 18-й хвилині 24-річний українець зробив передачу на Філіпа Фодена, який спасував на Гюндогана, а німець уже розписався у воротах аристократів.

Ilkay Gundogan with a Class Goal pic.twitter.com/o43WY2k2EV — Lyndio Sport (@LyndioSport) January 3, 2021

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua