 У Манчестер Сіті підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом | Футбол | Champion.com.ua
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У Манчестер Сіті підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом

Сьогодні 16:40 465 0
Гарсія також не зіграє з Челсі
У Манчестер Сіті підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
#Манчестер Сіті, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У Манчестер Сіті виявлено нові випадки зараження коронавірусною інфекцією в клубі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Позитивний тест здали Ерік Гарсія і один з членів тренерського штабу.

Заражені були відправлені на самоізоляцію відповідно до протоколу Прем'єр-ліги і уряду Великобританії.

Раніше позитивні тести на COVID-19 здали Кайл Вокер і Габріель Жезус. Також голкіпер містян Едерсон Мораес повідомляв в соцмережах, що перебуває на самоізоляції, хоча інформації про підтверджений коронавірус у гравця не надходило.

Сьогодні Манчестер Сіті на виїзді зіграє з Челсі. Матч розпочнеться о 18:30.

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