У Манчестер Сіті підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом

Гарсія також не зіграє з Челсі

Джерело - Чемпіон.

У Манчестер Сіті виявлено нові випадки зараження коронавірусною інфекцією в клубі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Позитивний тест здали Ерік Гарсія і один з членів тренерського штабу.

Заражені були відправлені на самоізоляцію відповідно до протоколу Прем'єр-ліги і уряду Великобританії.

Раніше позитивні тести на COVID-19 здали Кайл Вокер і Габріель Жезус. Також голкіпер містян Едерсон Мораес повідомляв в соцмережах, що перебуває на самоізоляції, хоча інформації про підтверджений коронавірус у гравця не надходило.

Сьогодні Манчестер Сіті на виїзді зіграє з Челсі. Матч розпочнеться о 18:30.