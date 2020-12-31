Кавані не хоче залишати Манчестер Юнайтед

Уругвайцю подобається в англійському клубі

33-річний уругвайський форвард Едінсон Кавані хоче продовжити контракт з англійським Манчестер Юнайтед ще на один сезон.

Про це повідомляє The Sun.

Футболіст вражений допомогою манчестерців в переїзді його сім'ї в Англію. Таке ставлення змусило Кавані задуматися про те, щоб активувати річне продовження угоди між сторонами.

Відзначимо, що в цьому сезоні Кавані провів 9 матчів в АПЛ, в яких забив 3 голи. Його контракт діє до літа 2021 року.

Раніше повідомлялося, що 17-річний форвард Рапіда зацікавив Манчестер Юнайтед.