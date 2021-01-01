Тухель може очолити Барселону після виборів у клубі

Джерело - Чемпіон.
Один з кандидатів в президенти Барселони включив Томаса Тухель у свій список в якості тренера на майбутнє.
Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
Раніше німецького фахівця звільнили з ПСЖ.
True ✅ The elections at @FCBarcelona (24.1.) will also be interesting for Thomas Tuchel: one of the candidates for President has him on his list as his coach for the future @ChelseaFC @Arsenal pic.twitter.com/AqAraG73bg— Christian Falk (@cfbayern) January 1, 2021
Нагадаємо, Тухель може змінити Лемпарда у Челсі.