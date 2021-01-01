 Тухель може очолити Барселону після виборів у клубі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Маліновський забив найбільше голів з-за меж штранфого майданчика у 2020
Сьогодні 16:53 509
Визначився календар Формули-1 на 2021 рік
Сьогодні 20:29 180
Ломаченко: Хотів би сподіватися на реванш з Лопесом
Сьогодні 19:33 903 2
Лень набрав 11 очок в матчі з Нью-Йорком
Сьогодні 17:30 276
Фото дня. Український футболіст зустрів Новий рік у компанії Путіна
Сьогодні 16:56 2320 2
Українські олімпійські чемпіони отримали унікальні подарунки
Сьогодні 16:42 548
З Новим роком, чемпіони!
Вчора 21:00 494
Дентіньйо поки не вів офіційних переговорів з Корінтіансом
Вчора 20:10 376
Ломаченко назвав бажаного суперника на наступний бій
Вчора 16:10 6788
Маліновський може повернутися до чемпіонату Бельгії
Вчора 15:40 3243
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:24 Футбол Ярмоленко допоміг Вест Гему перемогти Евертон у 17 турі АПЛ 229
21:11 Бокс Гірн: Хочу організувати об'єднувальний бій Головкін - Андраде 204
20:52 Футбол Півзахисник Барселони Аленья просить відпустити його в оренду 406
20:29 Формула 1 Визначився календар Формули-1 на 2021 рік 180
20:12 Футбол Тухель може очолити Барселону після виборів у клубі 443
19:52 Футбол Зідан: У Ла-Лізі відкрита гонка за титул 485
19:33 Бокс Ломаченко: Хотів би сподіватися на реванш з Лопесом 903 2
19:13 Футбол Зоря може придбати найкращого бомбардира чемпіонату Грузії 858
18:51 Футбол Ярмоленко залишився в запасі Вест Гема на матч з Евертоном 669
18:31 Футбол Ювентус може підписати 35-річного форварда з Китаю 965
18:13 Футбол Осасуна - Алавес 1:1. Огляд матчу 691
17:53 Футбол Президент Маккабі може накласти вето на перехід Абади в Динамо 1237
17:30 Баскетбол Лень набрав 11 очок в матчі з Нью-Йорком 276
17:12 Футбол ПСЖ має намір придбати Льоріса 827
16:56 Блог Фото дня. Український футболіст зустрів Новий рік у компанії Путіна 2320 2
16:53 Футбол Маліновський забив найбільше голів з-за меж штранфого майданчика у 2020 509
16:42 Футбол Українські олімпійські чемпіони отримали унікальні подарунки 548
16:32 Футбол Челсі може перехопити Санчо в МЮ 894
16:11 Футбол Атлетік - Реал Сосьєдад 0:1. Огляд матчу 1041
15:51 Футбол Мессі може розпочати перемовини з іншими клубами 1265
15:32 ММА Вайт: Колись ММА стане олімпійським видом спорту 939
15:13 Футбол Волинець - найкращий гравець Колоса в 2020 1030
14:51 Футбол Ріанчо: Європейському тренеру в Україні дуже складно адаптуватися 1126
14:32 Футбол Трубін: Пятов - найкращий воротар України в грі ногами 1170
14:15 Баскетбол Торонто з Ленем здолало Нью-Йорк, Чикаго переміг Вашингтон. Результати матчів НБА 1319

Тухель може очолити Барселону після виборів у клубі

Сьогодні 20:12 443 0
Раніше німецького фахівця звільнили з ПСЖ
Тухель може очолити Барселону після виборів у клубі
#Тухель, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Один з кандидатів в президенти Барселони включив Томаса Тухель у свій список в якості тренера на майбутнє.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Раніше німецького фахівця звільнили з ПСЖ.

Нагадаємо, Тухель може змінити Лемпарда у Челсі.

Коментарі ()