Паризький клуб розірвав контракт із німецьким фахівцем

ПСЖ прийняв рішення розірвати контракт із 47-річним головним тренером команди Томасом Тухелем після ретельного аналізу ситуації.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тухель очолював ПСЖ з травня 2018-го року. Разом з паризьким клубом Тухель двічі виграв чемпіонат Франції, став володарем Кубка і Суперкубка Франції, а також завоював Кубок французької ліги.

ПСЖ після 17 турів чемпіонату Франції займає 3-е місце, в Лізі чемпіонів парижани вийшли в 1/8 фіналу, де зіграють проти Барселони.

Очікується, що замість Тухель команду очолить Маурісіо Почеттіно.