Тухель може змінити Лемпарда у Челсі

Томас Тухель, якого звільнили з посади головного тренера ПСЖ, може змінити в Челсі Френка Лемпарда.

Про це повідомляє Френк Халід.

Керівництву синіх не дуже подобаються останні результати лондонців.

Відзначається, що і сам Тухель хотів би попрацювати з пенсіонерами. У складі Челсі грають три німецькі гравці (Вернер, Рюдігер та Гавертц), а також Тьяго Сілва, з яким наставник працював в ПСЖ.

