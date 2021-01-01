Президент Маккабі може накласти вето на перехід Абади в Динамо

Джерело - One.
Переговори щодо трансферу вінгера Ліеля Абади з Маккабі Петах-Тікви у київське Динамо зайшли в глухий кут.
Про це повідомляє One.
Після узгодження умов переходу президент ізраїльського клубу Аві Лузон отримав інформацію про деталі контракту Абади з Динамо.
В угоді було зазначено кілька пунктів, які не влаштовують Лузона.
Лузон запропонував свої правки і направив їх у Динамо.
Сторони вели переговори, які нічим не завершилися, їх продовження перенесли на 5 січня. Якщо їх результати будуть невтішними, Лузон може накласти вето на трансфер.