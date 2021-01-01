Президент Маккабі може накласти вето на перехід Абади в Динамо

Продовження переговорів перенесли на 5 січня

Джерело - One.

Переговори щодо трансферу вінгера Ліеля Абади з Маккабі Петах-Тікви у київське Динамо зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє One.

Після узгодження умов переходу президент ізраїльського клубу Аві Лузон отримав інформацію про деталі контракту Абади з Динамо.

В угоді було зазначено кілька пунктів, які не влаштовують Лузона.

Лузон запропонував свої правки і направив їх у Динамо.

Сторони вели переговори, які нічим не завершилися, їх продовження перенесли на 5 січня. Якщо їх результати будуть невтішними, Лузон може накласти вето на трансфер.