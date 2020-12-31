Став відомий розмір зарплати Абада в Динамо

Угода з придбання ізраїльського футболіста близька до завершення

Київське Динамо наблизилося до підписання контракту з 19-річним правим вінгером Маккабі з Петах-Тікви Ліелем Абадою.

Про це повідомляє sports.walla.co.il.

Український клуб вже узгодив із Маккабі"більшу частину деталей майбутнього трансферу. Динамо заплатить за футболіста близько €5 мільйонів. Угода практично закрита, документи повинні бути відправлені на підпис у четвер, 31-го грудня.

Якщо не виникне додаткових складнощів, Абада відправиться в Україну в неділю, 3-го січня. Контракт буде розрахований до 2026-го року. За весь цей час футболіст заробить близько €2 мільйонів (€400 тисяч на рік - прим. ред.). Крім київського Динамо, інтерес до гравця проявили й інші команди зі Східної Європи.

У поточному сезоні Ліель провів за Маккабі 13 матчів у всіх турнірах, де забив 4 м'ячі і віддав 3 результативні передачі. В активі футболіста 5 матчів за збірну Ізраїлю U-21.

Раніше повідомлялося, що Динамо стежить за трьома ізраїльськими футболістами.