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Став відомий розмір зарплати Абада в Динамо

Сьогодні 09:09 961 0
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Став відомий розмір зарплати Абада в Динамо
#Динамо, #Абада

Джерело - sport.ua.

Київське Динамо наблизилося до підписання контракту з 19-річним правим вінгером Маккабі з Петах-Тікви Ліелем Абадою.

Про це повідомляє sports.walla.co.il.

Український клуб вже узгодив із Маккабі"більшу частину деталей майбутнього трансферу. Динамо заплатить за футболіста близько €5 мільйонів. Угода практично закрита, документи повинні бути відправлені на підпис у четвер, 31-го грудня.

Якщо не виникне додаткових складнощів, Абада відправиться в Україну в неділю, 3-го січня. Контракт буде розрахований до 2026-го року. За весь цей час футболіст заробить близько €2 мільйонів (€400 тисяч на рік - прим. ред.). Крім київського Динамо, інтерес до гравця проявили й інші команди зі Східної Європи.

У поточному сезоні Ліель провів за Маккабі 13 матчів у всіх турнірах, де забив 4 м'ячі і віддав 3 результативні передачі. В активі футболіста 5 матчів за збірну Ізраїлю U-21.

Раніше повідомлялося, що Динамо стежить за трьома ізраїльськими футболістами.

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